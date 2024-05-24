リネンシャツ 長袖シャツ ピンク 麻 リネン 女子 薄手シャツ カジュアル

□状態こちらの商品はＢランクです。襟元に黒い汚れあり袖や裾、襟元のスレありシワあり【S】新品、未使用品 美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。※状態は、私個人の基準です。※あくまで古着という事をご理解下さい。※あくまで古着(ヴィンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問してご納得の上ご購入ください。※古着(ヴィンテージ品)にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入お願いします。※神経質な方のご購入はお控え下さい。※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さい。□サイズ着用感Ｍ相当サイズ表記2実寸平置き着丈:約68.5cm（後ろ側襟元から裾まで計測）身幅:約46cm（脇下から脇下）肩幅:約38.5cm(肩から肩を直線で計測）袖丈:約60cm（肩から袖先）※着用感は独自基準による参考サイズです※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい。※正式なサイズについては公式ホームページなどご参考にご確認ください。□アイテム:□ブランド:□色:□生産国:□生地:□柄:□年代:□特徴:□ご案内:



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