Epiphone レスポール100 ブラウンサンバースト 極上品　美品

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Epiphoneレスポール100ブラウンサンバースト極上品 美品特に気になるダメージなく全体に美品のお品です。極些細なチリキズ等は、ご了承ください。ご使用回数も少なめなので全体に大変きれいですのでおススメです。ガリもありませんでした。付属品：ソフトケース・タグや取扱説明書も付いております。メルカリ便無料にてお送りいたします。タイプ...その他