サンローラン 長財布 ラウンドファスナー キャビアスキン

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素材···本革カラー···グリーン柄・デザイン···無地財布形···長財布商品番号:358094BOW013344カラー：VERTKAKI色が合わなかったため出品致します。未使用です。御殿場アウトレット(2023.06)で86,900円で購入致しました。アウトレットの時は薄い緑に見えたのですが、家で開封した際濃い緑でした。照明が強く思ってた色と違いました。うぐいす(濃いめの)に近い感じだとおもいます。1枚目の写真は自宅で撮ったものです。3枚目はアウトレット内で撮ったものです。私と同じ商品を出品されている写真を見て頂けると幸いです。ロゴがアンティーク調で可愛いです。2021年に販売されていたものです。現在では国内での取り扱いは終了しているそうです。#ブランド#財布#長財布#SaintLaurent#サンローラン