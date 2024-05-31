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レリアン Leilian ジップアップジャケット ショートコート ダブルジップ
商品番号 U81608920865
商品名

レリアン Leilian ジップアップジャケット ショートコート ダブルジップ
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆☆☆☆○Leilian(レリアン)☆ジャケット　☆コート☆ニット☆ジップアップ　☆ダブルジップ☆ウール○カラー…ベージュ　○素材…表地　ウール90%　　　　　　ナイロン10%　　　裏地キュプラ100%　○サイズ9号　着丈…約74cm　肩幅…約41.5cm　身幅…約51.5cm　袖丈…約60cm○状態僅かな毛羽立ちがUSEDのため若干あるかもしれませんが、全体的に気になる傷や汚れはなくキレイな状態です。※新品や完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。○大手ブランドリユース店より購入◎※※コンディションはあくまで主観になります。画像をご確認頂き、尚気になる点やご質問などございましたら、ご購入前にコメント欄よりお願いいたします※※※◎その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。◎送付時は圧縮する場合がございますできるだけ丁寧な梱包を心掛けておりますが、保管時、配送時のシワなどご了承下さい。　　ご覧頂きありがとうございます　　　　　　　　　　☆☆m(._.)m☆☆
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