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コーチトートバッグ
商品番号 N71068615424
商品名

コーチトートバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...フェイクレザーカラー...イエローコーチのトートバッグです。数年前にハワイのお店で購入しました。ほとんど使用していないので　表面にキズ　汚れはありませんが　置きっぱなしにしていたのです底の四隅にスレがあります縦２５cm　横３５cm　幅１６cmです。A４サイズは十分入ります。色はイエローとしてありますが　少しヤマブキ色に近い落ち着いた色です。秋にピッタです。お値下げです。
http://narcologia.ru/goods/freshman922456.html
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