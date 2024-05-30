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GUESS ショルダーバッグ
商品番号 H33526042264
商品名

GUESS ショルダーバッグ
ブランド名 ゲス
特別価格 税込 2,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグはありませんが購入後未使用です。素材...牛革(本革)サイズ約23x17x5.5cmショルダー長さ約120cm調節可ポケット内側ファスナーポケット1オープンポケット2
http://narcologia.ru/goods/choice444085.html
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