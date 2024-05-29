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EMILIO PUCCI エミリオ プッチ クリアビーチ トートバッグ
商品番号 N63499659606
商品名

EMILIO PUCCI エミリオ プッチ クリアビーチ トートバッグ
ブランド名 エミリオプッチ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとう御座います。EMILIOPUCCIのビーチトートバッグです。ノートパソコン等も入る程の大きさで沢山物も入りますが、肩がけ出来るので大変重宝してました。クリアバックなので小傷やハンドル部分がアイボリーのお色で汚れも御座いますが…これからの季節まだまだお使い頂けるかと思います。他ページにも汚れ部分のアップ写真載せておりますのでご覧下さい。サイズ、縦27cm、横下側35cm、横上側46cm（バケツ型なので下と上の大きさを記載）マチ16cm、素人採寸ですので誤差などはご容赦下さい。付属品はバック保存の布袋のみです。（別ページにお写真載せております。）暫く使用していなかったので長期保管での匂い等あると思いますがご容赦下さい。購入価格より格安にて出品をしております。感じ方は人それぞれで御座います。素人保管である事をご理解の上、御購入願います。すり替え防止の為いかなる場合でもご返金、返品は受け付けて居りません。※プロフィールもご一読下さいませ素人目なので見落としてる所があるかもしれませんのでご理解下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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