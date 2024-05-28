スナイデルsnidelロゴキャンバストートバッグビッグトートバッグ

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商品詳細
購入したものの一度も使用せず保管しておりました。完全新品未使用なので、型崩れ汚れほつれ等なく美品です。少しでもお安く手に入れたい方是非☺︎即購入歓迎です♪color:navy定価:10450円全長タテ34cmxヨコ(上部45.5cmx底部32.5cm)xマチ14.5cmポケットの数:3(外側0/内側3)重量:540g持ち手の全長:約46cmA4サイズ収納可
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