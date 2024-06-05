ティファニー ダブルハートタグペンダント シルバー\u0026ローズゴールド ミニ 美品

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商品詳細
プレゼントでいただきました。定番のダブルハートのネックレスです。スターリングシルバー\u002618kローズゴールドチェーンの長さ16～18インチ（約40.6～45.7cm）調整可能クリーニング済みよく見るとモチーフ部分に細かな傷はありますがとても綺麗なお品です。定価は86000円ほどします。材質···K18(18金)カラー···シルバーモチーフデザイン···ハート４枚目以降の写真にあるものが全てです。ご希望の方はティファニーのショッパー、ホワイトリボンお付けしますのでおっしゃってください。特にコメント等なければネックレス本体、ボックス、購入日記載のカードのみの発送です。
http://narcologia.ru/goods/flight689728.html
http://narcologia.ru/goods/recycling146114.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation483524.html
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