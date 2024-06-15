ヒステリックグラマー 袖レースが可愛い ガールTシャツ【FREEsize】

HYSTERICGLAMOURのTシャツです。袖先にレースが付いていてデザイン性が高くめちゃくちゃおしゃれです☺︎着用回数も少なく、目立つダメージ、シミ汚れなくとても美品です。自宅保管の中古品をご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします。サイズ…FREEサイズ 着丈約65㎝ 身幅約48㎝ 袖丈（レース部分含む）約24.5㎝ （平置き素人採寸のため、多少の誤差 お許しください）色…ブラック



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