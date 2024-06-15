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ヒステリックグラマー 袖レースが可愛い ガールTシャツ【FREEsize】
商品番号 R14379497127
商品名

ヒステリックグラマー 袖レースが可愛い ガールTシャツ【FREEsize】
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICGLAMOURのTシャツです。袖先にレースが付いていてデザイン性が高くめちゃくちゃおしゃれです☺︎着用回数も少なく、目立つダメージ、シミ汚れなくとても美品です。自宅保管の中古品をご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします。サイズ…FREEサイズ　　　　着丈約65㎝　　　　身幅約48㎝　　　　袖丈（レース部分含む）約24.5㎝　　　　（平置き素人採寸のため、多少の誤差　　　　　お許しください）色…ブラック
http://narcologia.ru/goods/sci-fi603347.html
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