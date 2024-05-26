【ビッグポニー】POLO ラルフローレン　長袖ポロシャツ　XS

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●値下げ交渉歓迎！ もちろん即購入も！●カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、秋、冬●サイズ表記•••XS肩幅•••32cm身幅•••39cm着丈•••前57cm,後59cm袖丈•••57cm※平置き採寸です。●新品購入後、着れなくなってしまい一度だけ着用の為に新品に近いですが、古着として扱っております。ご理解頂ける方には、非常にお得な商品です。●ワンオーナー品です。●美品で使用感あまり無いように見えます。●ロゴのビッグポニーが白いので良く映えます。●小さいサイズがなかなか売っていないとお悩みの方にオススメです♪★見つけてくれた方に、ラッキー♫と思える取引きを心掛けていきます！★是非気軽にコメントお声掛け下さい♪