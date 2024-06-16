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- 【新品】 コムサマチュア レディース ヴィンテージサテンブラウス 定価9900円
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商品詳細
購入後、一度も使用していない未使用品です。カラーは、ライトグレーです☆《素材》袖と、バスト下にギャザーを入れた、ふんわりブラウスです。光沢を抑えた糸を使用し、上品な光沢を出しました。表面は少し凹凸をもたせ、ヴィンテージ感をプラス。落ち感もある軽い素材感が特徴です。《デザイン》ギャザーをたっぷりと入れ、動きのあるシルエットを引き立たせています。デザイン性でナチュラルに体型をカバー。また、着丈には前後差があり、後ろはヒップが隠れる長さです。F：バスト133.8着丈(前)55着丈(後)68肩幅71袖丈19.5テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ライトグレー柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···サテン袖丈···七分袖
http://narcologia.ru/goods/reboot739536.html
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ヴィンテージサテンブラウス
Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...
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