【新品】 コムサマチュア レディース ヴィンテージサテンブラウス 定価9900円

購入後、一度も使用していない未使用品です。カラーは、ライトグレーです☆《素材》袖と、バスト下にギャザーを入れた、ふんわりブラウスです。光沢を抑えた糸を使用し、上品な光沢を出しました。表面は少し凹凸をもたせ、ヴィンテージ感をプラス。落ち感もある軽い素材感が特徴です。《デザイン》ギャザーをたっぷりと入れ、動きのあるシルエットを引き立たせています。デザイン性でナチュラルに体型をカバー。また、着丈には前後差があり、後ろはヒップが隠れる長さです。F：バスト133.8着丈(前)55着丈(後)68肩幅71袖丈19.5テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ライトグレー柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···サテン袖丈···七分袖



ヴィンテージサテンブラウス



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



ヴィンテージサテンブラウス



ヴィンテージサテンブラウス



ヴィンテージサテンブラウス



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



セール】ヴィンテージサテンブラウス(504241921) | コムサマチュア ...



Comme ca Mature - 訳あり コムサマチュア ヴィンテージサテンブラウス ...



セール】 サテンとろみ ノースリーブブラウス （シャツ・ブラウス ...



2023年最新】コムサマチュア新品の人気アイテム - メルカリ