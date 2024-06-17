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B203アーバンリサーチ長袖ブラウスデザイン袖レースフレア袖ピンクベージュ無地
商品番号 P84636086185
商品名

B203アーバンリサーチ長袖ブラウスデザイン袖レースフレア袖ピンクベージュ無地
ブランド名 アーバンリサーチ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇商品説明・URBANRESEARCHのデザインブラウスです。・ゆったりとしたシルエットで身体のラインがでないようになっています。・袖はレース生地に切り替えられておりワンポイントが可愛らしいです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈53/60/60/36◇素材感・状態とろみのあるポリエステル、ポリウレタン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーピンクベージュベージュ無地レースユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-203
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