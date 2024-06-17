B203アーバンリサーチ長袖ブラウスデザイン袖レースフレア袖ピンクベージュ無地

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【3点セット/コーデ】アイボリー 袖レースブラウス/新品 ピンク ラップスカート



ヨウリュウストライプ2WAYブラウス

◇商品説明・URBANRESEARCHのデザインブラウスです。・ゆったりとしたシルエットで身体のラインがでないようになっています。・袖はレース生地に切り替えられておりワンポイントが可愛らしいです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈53/60/60/36◇素材感・状態とろみのあるポリエステル、ポリウレタン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーピンクベージュベージュ無地レースユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-203