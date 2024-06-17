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vintage フリルシャツ
商品番号 V84250961866
商品名

vintage フリルシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

古着屋さんで購入しました!サテン地の黄緑がかったゴールドフリルシャツ⟡.·たっぷりのフリルが可愛いです✮✮✮夏はちょっとしたアウターとして使えます!!‪.*˚秋冬はボリュームのある襟がインナーで映えますヨJEANPAULGAULTIERゴルチエOURLEGACYHYSTERICGLAMOURヒスミハラヤスヒロCOMMEdesGARÇONSISSEYMIYAKERAFSIMONSnumberninezuccaJohnGallianoDIESELitimiMAREy2kグランジヒステックヒッピーテックデザイン個性個性的色落ちパッチワーク加工ダメージかぎ編みミリタリーブリーチ十字架ドクロクロスファーアーカイブ
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