vintage フリルシャツ

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古着屋さんで購入しました!サテン地の黄緑がかったゴールドフリルシャツ⟡.·たっぷりのフリルが可愛いです✮✮✮夏はちょっとしたアウターとして使えます!!‪.*˚秋冬はボリュームのある襟がインナーで映えますヨJEANPAULGAULTIERゴルチエOURLEGACYHYSTERICGLAMOURヒスミハラヤスヒロCOMMEdesGARÇONSISSEYMIYAKERAFSIMONSnumberninezuccaJohnGallianoDIESELitimiMAREy2kグランジヒステックヒッピーテックデザイン個性個性的色落ちパッチワーク加工ダメージかぎ編みミリタリーブリーチ十字架ドクロクロスファーアーカイブ