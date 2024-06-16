Ezick パフスリーブブラウス

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エジックのパフスリーブのブラウスです。2022年12月に購入（定価12000円）し、室内で1度着用しました。汚れなく大変綺麗な状態と判断しますが、白色の特性および中古品であることをご理解の上御購入ください。ホワイト/SMALLサイズ◆以下サイトより引用幅広いシーンで活躍してくれるタフタベルト付きブラウス程よいハリと光沢感のある軽やかなナイロンタフタ素材で仕上げたブラウス季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖