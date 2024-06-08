マルニ　トップス　　難あり

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マルニ トップス 身幅 40㎝х2着寸 63㎝素人採寸になりますので誤差あります。着用回数は数回になります。購入金額10万円以上色鮮やかなマルニらしいトップスチャックの生地にキズがありますが余り目立たないとは思います。(最後の写真で確認お願いいたします。)汚れは特に見当たりませんがイタリアの品物の為、少し雑な所があります。キズありがありますし、見落としあるかもしれませんのでお安くお出しします！購入価格は10万位ですので、お値下げは難しいです。よろしくお願いいたします！お安くお出ししすぎましたので値上げする場合もあります‼️