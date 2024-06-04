free's mart スクエアネックショート丈ボリュームスリーブ半袖ブラウス

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free'smartのスクエアネックショート丈ボリュームスリーブ半袖ブラウスです!色はデニムのようなカラーです！越智ゆらのちゃんがYouTubeで紹介していました!マーメイドスカートと合わせたり、シンプルにパンツと合わせたりするととっても可愛いかと思います♥︎FREE'SMARTで人気のスクエアネックブラウスより夏に便利な半袖が登場！デコルテが綺麗に見えるスクエアネックとアームホールにタックを入れたボリューム袖との組み合わせがポイント。ウエストにタックを入れたコンパクトな形ながら、バックウエストはゴムなので楽な着心地です。短丈シルエットでスタイルアップ見えし、どんなボトムとも着回しできる便利なアイテムです。サイズは公式によると身幅:47.5cm肩幅:33cm着丈:47cm袖丈:33.5cmです！レースなどのインナーを中に着ても可愛いと思います♥︎free'smartスクエアネックショート丈ボリュームスリーブ半袖ブラウスコットンデニムホワイトスクエアネックブラウス半袖シャツTシャツトップスSNIDELLILIYBROWNusagionlineウサギオンラインスナイデルマーメイドスカートフリーズマート