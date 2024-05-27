【ダブルガーゼ】フレームシシュウワンピース・シサム工房・フェアトレード

【値下げしました】フェアトレードブランド、シサム工房のワンピースです。早春、秋口〜冬に活躍します。定価12,100円。新品のセール品となります。空気をふんわり含んだ、柔らかなコットンガーゼ生地。ダブルガーゼを2重づかいしているので、さらに暖かく、秋から冬にかけて長くお楽しみいただけるワンピースです。インドの伝統工芸手法『チカン刺繍』がたっぷり。インド、ラクノー地方のフェアトレードパートナー、カラティマク手工芸自助財団で作られています。首元のデザインは、モロッコの民族衣装「カフタン」をイメージ。ネックライン、フロントヨーク、サイドスリットに伝統的なモチーフの刺繍入り。袖口のスリット、背中のヨーク切替えがさりげないポイント。後ろ涙開き仕様。両脇ポケット付です。ダブルガーゼは暑いインドでは珍しい生地のため、特注して織ってもらっています。原始的なタイプの織機を使って織られているため機械織りの生地なのに、ふっくら柔らかい風合いです。＊店頭販売や、他のサイトでも同時出品しております。欠品の際はご了承ください。カラー...ネイビー柄・デザイン...無地・刺繍袖丈...長袖季節感...秋生産国：インド（カラティマク）素材：綿100%(ダブルガーゼ生地/azo染料フリー）/裏地綿100％サイズ：丈115cm×胸囲114cm×裄丈75㎝＞＞ 衣料品のサイズについて ＜＜＊後ろ涙開き仕様＊両脇ポケット付き※生地や刺繍が繊細な為、手洗いをお願いします。※濃色はお洗濯やクリーニングの際、色落ちしますので他の物と分けて単独で洗って下さい。※洗濯後はすぐに脱水して干し、濡れた状態で放置しないでください。インド刺繍ワンピースインド刺繍ロングワンピースダブルガーゼエシカルファッション買い物は投票地球にやさしい



sisam｜mataシシュウワンピース



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



集えスタッフ50名! わたしのsisam服 ｜ FAIR TRADE LIFE STORE by ...



sisam｜マチバリシシュウシャツワンピース



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



KL フレームシシュウOP - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE by sisam FAIR TRADE



ワンピース - 【シサム工房 公式OnlineStore】FAIR TRADE LIFE STORE ...



夏のワンピースと彩るものたち ｜ シサム工房 フェアトレードと ...



sisam｜ナミナミピンタックワンピース - sisam FAIR TRADE(シサム ...



sisam｜テンセルタックロングワンピース【フォーマル】 - sisam FAIR ...