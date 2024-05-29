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商品詳細
柔らかい革の小さめバッグです。カラー...ブラウン重さ…約700グラム金具部分はピンクゴールドで明るい印象。数回のみの使用ですが、柔らかい製品のため、傷が目立ちます。気になる方はお避けください。
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