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山葡萄　山葡萄かごバッグ　山葡萄籠バッグ　網代編み　定番　チャーム付き　内布あり
商品番号 W38680349457
商品名

山葡萄　山葡萄かごバッグ　山葡萄籠バッグ　網代編み　定番　チャーム付き　内布あり
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山葡萄蔓の手作りかごバッグです。本体幅約32cm　　縦約21.5cm　マチ約10cm内布あり、蓋、ポケットありこちらタイプの山葡萄籠バッグは毎年100個以上出荷されています。ぜひ使って見てください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/response682242.html
http://narcologia.ru/goods/traverse736726.html
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