山葡萄　山葡萄かごバッグ　山葡萄籠バッグ　網代編み　定番　チャーム付き　内布あり

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商品詳細
山葡萄蔓の手作りかごバッグです。本体幅約32cm 縦約21.5cm マチ約10cm内布あり、蓋、ポケットありこちらタイプの山葡萄籠バッグは毎年100個以上出荷されています。ぜひ使って見てください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/response682242.html
http://narcologia.ru/goods/traverse736726.html
http://narcologia.ru/goods/preference269038.html
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山葡萄 山葡萄かごバッグ 手作り 山葡萄籠バッグ 網代編み 定番 ...
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山葡萄 かごバッグ 1年保証付き 内布付き 山ぶどう やまぶどう 蔓 天然 ...
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