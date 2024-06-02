Samantha Vega ショルダー かわいい系 大胆デザイン 入手困難 希少

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あずき色と抑え気味なピンク地を、おとなしいサマンサには珍らしく、稲妻のように大胆な直線で切り込んだデザインが、ちまたにあふれる、ありふれたデザインの中に埋没させまいという、際だった自己主張を感じて飽きさせません。このコンセプトが、オシャレとはヒンシュクを買うほどの大胆さと、ど肝を抜く冒険こそ、命、と信じる人の心をとらえてやみません。オシャレの一要素である希少性をなくしてしまい、その他おおぜいの中に埋れてしまっているブランドの、なんと多いことか。この商品は絶版らしく、もう見受けられなくなった今こそ、そのよみがえった希少性が、むしろ新鮮さを感じさせて人の目を引きます。きっとあなたは、一目で、ア、あの人だと識別されることでしょう。抑え気味の色合いですから、老いも若きも年代を問わず、洋装でも和装でもきっと合うことでしょう。しかも、密かに、でも、しっかり自己主張しながら。写真を丁寧にとりましたので、よくご覧になって、ご納得の上ご判断ください。6枚目の底の部分の４隅に黒ずみが、９枚目の左側面に黒い点とすじが見られますが、それ以外には目立った傷やよごれは認められません。ご確認ください。中古品であることをご理解いただける方のみ、ご購入いただきますようお願い申し上げます。カラー...あずき色＆押さえピンク種類...ミニショルダーバッグサイズ縦 17.5cm横24.3cmまち10.0cm見送ると、必ず同じ考えの人がいて、次に訪れた時には、必ず消えているという場面は、人生何度も経験するところです。絶版ネライのオシャレは、誰も身に付けられないという差別化の手段として、知る人ぞ知る人の、秘密裏の王道です。あなたも、オシャレの冒険に旅立ちますか？（手持ち商品、現品限り）