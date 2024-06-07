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デシグアル Desigual ロゴマニアシャツワンピース CASSIDIE
商品番号 M18430701950
商品名

デシグアル Desigual ロゴマニアシャツワンピース CASSIDIE
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デシグアルDesigualロゴマニアシャツワンピースCASSIDIE（マルチ）ロゴマニアポップアートにバンザイ！このシャツワンピースの主役は、とてもポップなスタイルで表現したカラフルな色とロゴの組み合わせです。カッタウェイカラーに同じ生地のベルトの他、デシグアルの子音文字「DSGL」が縦のマルチカラープリントのモチーフとして使われているので、60年代ルックを思わせるとても印象的なデザインに仕上げました。外側素材100%ビスコースサイズ46袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/choice291485.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion2378.html
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デシグアル Desigual ロゴマニアシャツワンピース CASSIDIE
デシグアル Desigual ロゴマニアシャツワンピース CASSIDIE （マルチ）

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優良配送 Desigual デシグアル ロゴマニアシャツワンピース CASSIDIE ...

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