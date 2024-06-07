デシグアル Desigual ロゴマニアシャツワンピース CASSIDIE

デシグアルDesigualロゴマニアシャツワンピースCASSIDIE（マルチ）ロゴマニアポップアートにバンザイ！このシャツワンピースの主役は、とてもポップなスタイルで表現したカラフルな色とロゴの組み合わせです。カッタウェイカラーに同じ生地のベルトの他、デシグアルの子音文字「DSGL」が縦のマルチカラープリントのモチーフとして使われているので、60年代ルックを思わせるとても印象的なデザインに仕上げました。外側素材100%ビスコースサイズ46袖丈···長袖



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