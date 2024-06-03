HERMES◆ハートのクイーン◆2022AW ツイリー◆新品◆タグ付き

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商品詳細
【お値下げ不可】エルメスハートのクイーンツイリーになります。国内エルメス直営店舗にて購入しました。箱に入れたまま保存しておりましたので巻き跡はあります。使用していただければ気にならないと思います。防水に配慮して発送予定です。箱に入れての発送ご希望でしたら、宅急便になるので600円追加でいただきます。
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