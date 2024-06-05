d.i.a ダイヤ　派手チューブトップ　腰空き

★d.i.a腰空きチューブトップ→首の部分チェーンで可愛いです。 腰部分がガッツリ開く形です。 シワ加工系です。 チェーンは取れます。★状態→服に目立つ汚れはありませんが、 チェーンをかける金属部分が少し青く なってます。 何度か着てる中古品になりますので 気になる部分は写真を載せました。 ご確認ください。★サイズ→フリーサイズ#d.i.a#ダイヤ #ギャル#チューブトップ #チェーン



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