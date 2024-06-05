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d.i.a ダイヤ　派手チューブトップ　腰空き
商品番号 E58525009156
商品名

d.i.a ダイヤ　派手チューブトップ　腰空き
ブランド名 ダイヤ
特別価格 税込 1,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★d.i.a腰空きチューブトップ→首の部分チェーンで可愛いです。　腰部分がガッツリ開く形です。　シワ加工系です。　チェーンは取れます。★状態→服に目立つ汚れはありませんが、　チェーンをかける金属部分が少し青く　なってます。　何度か着てる中古品になりますので　気になる部分は写真を載せました。　ご確認ください。★サイズ→フリーサイズ#d.i.a#ダイヤ　#ギャル#チューブトップ　#チェーン
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