ちりめん織り柄　モノトーンブラウス

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ちりめん織り生地のような高級感のある生地のお洒落なブラウスですカラー…ブラック、白のちりめん織り柄後ろ開き、くるみボタン長袖、腕あたりは少しふくらみ、袖口に向かって細くなっているデザインウエスト部分が少しシェイプされあデザインポリエステル100%タグに書き込みがありますサイズ表記はありませんが、Mサイズ位だと思いますいただき物ですが、一回の着用のようです#ブラウス#長袖#ちりめん織り#ブラック#黒#白テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い