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ちりめん織り柄　モノトーンブラウス
商品番号 J22554691617
商品名

ちりめん織り柄　モノトーンブラウス
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちりめん織り生地のような高級感のある生地のお洒落なブラウスですカラー…ブラック、白のちりめん織り柄後ろ開き、くるみボタン長袖、腕あたりは少しふくらみ、袖口に向かって細くなっているデザインウエスト部分が少しシェイプされあデザインポリエステル100%タグに書き込みがありますサイズ表記はありませんが、Mサイズ位だと思いますいただき物ですが、一回の着用のようです#ブラウス#長袖#ちりめん織り#ブラック#黒#白テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い
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