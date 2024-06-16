イエナ 2023SS 黒ブラウス

IENAコットンシュリンクフリルハーフスリーブブラウス2023SS一度着用して自宅洗濯したのみです。公式では紺色とありましたが、実物はほぼ黒です。実物の写真は9、10枚目をご覧ください。フリルとパフスリーブが可愛らしく秋口まで着れるブラウスです。カラー···ブラック#イエナ#IENA#ブラウス#パフスリーブ#秋



IENA LA BOUCLE Cotton Linen フリルブラウス（シャツ／ブラウス ...



コットンナイロン チリメン シャーリングブラウス（シャツ／ブラウス ...



ハシゴタックブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の通販 ...



IENA LA BOUCLE リネンポリバックドレープブラウス（シャツ／ブラウス ...



フリルブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の通販 ...



Linen Gauze Tブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の通販 ...



IENA LA BOUCLE トリプルリボンブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA ...



IENA - 2023SS イエナ IENA ＆NAVYカーブスリットブラウス/ネイビー ...



IENA - 2023SS イエナ IENA ＆NAVYカーブスリットブラウス/ネイビー ...



SLOBE IENA キャミトップブラウス 2023SS - www.fourthquadrant.in



コットンナイロン チリメン シャーリングブラウス（シャツ／ブラウス ...



SLOBE IENA キャミトップブラウス 2023SS - www.fourthquadrant.in



コットンシルクフリルブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の ...



追加》フリルピンタックブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE IENA ...



2023SS】袖フリル肩開きボウタイブラウス | Chico(チコ)レディース ...