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イエナ 2023SS 黒ブラウス
商品番号 Y98783529704
商品名

イエナ 2023SS 黒ブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAコットンシュリンクフリルハーフスリーブブラウス2023SS一度着用して自宅洗濯したのみです。公式では紺色とありましたが、実物はほぼ黒です。実物の写真は9、10枚目をご覧ください。フリルとパフスリーブが可愛らしく秋口まで着れるブラウスです。カラー···ブラック#イエナ#IENA#ブラウス#パフスリーブ#秋
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