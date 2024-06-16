イエナ 2023SS 黒ブラウス

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商品詳細
IENAコットンシュリンクフリルハーフスリーブブラウス2023SS一度着用して自宅洗濯したのみです。公式では紺色とありましたが、実物はほぼ黒です。実物の写真は9、10枚目をご覧ください。フリルとパフスリーブが可愛らしく秋口まで着れるブラウスです。カラー···ブラック#イエナ#IENA#ブラウス#パフスリーブ#秋
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