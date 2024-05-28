カオス　ソルチェノースリーブTシャツ　ピンク

柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···袖なしネック···クルーネック季節感···夏2022年夏に購入したソルチェノースリーブTシャツです。引き出しに畳んで保管しておりました。なのでシワがありますが、スチームを当てるとれます。3回の着用。綺麗です。Tシャツが増えたので出品いたします。出来るだけ小さく、再利用(段ボールなどは)の資材で簡素に梱包して発送する旨、ご了承ください。また子供の予定や仕事などですぐに反応できない場合があります。ご了承ください。よろしくお願いいたします。



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