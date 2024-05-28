レオナール LEONARD トップス

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商品詳細
レオナールLEONARDトップス古着中古品肩パッド付きサイズバスト:82身長:156絹100%平置き採寸(素人採寸のためご理解お願い致します。)肩幅42cm身幅49cm着丈55cm袖丈51cm簡易包装(圧縮して発送の場合有)即購入OK何か質問等ありましたらお気軽にコメントください。※こちら祖母から譲り受けたものです。比較的綺麗な状態ですがused品の為ご理解お願い致します。
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