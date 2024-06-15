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POLO ビッグロゴ　ポロシャツ
商品番号 C89225184138
商品名

POLO ビッグロゴ　ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5回程度着用しました。目立った汚れ等はありません。メンズのxsサイズですので、女性の方でも着ていただけると思います。グレーにタイガーも入ったビッグなPOLOマルチワッペンが施されてブランドをしっかりと主張した特徴的なデザインで存在感のあるポロシャツです。サイズ：XS(メンズS相当)CUSTOMSLIMFITカラー：グレー素材：綿100%通常価格：¥16,500-着丈　約66cm肩幅　約42cm身幅　約43cm【仕様】・CUSTOMSLIMFIT・2つボタンの前立て・半袖、リブアームバンド・コットン/洗濯機洗い可カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏
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