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- 【新品】ボトルネック ドレープ×シフォンtops◇パワーショルダー ノースリーブ
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商品詳細
◇シフォン×ドレープボトルネックトップスインポートノーブランド#HsseIectsize→One(F)color→ホワイト全長→約61cm身幅→約45cm(平置き採寸)裏地あり後ろファスナーあり肩がパワーショルダーデザインになるようドレープになっているノースリーブtopsです✧やわらかなボトルネックデザインシフォン2枚重ねになっておりふんわりしております参考までに、色違いのベージュと並べて撮影しておりますフレイアイディーやセオリー、イエナ、アニエスベー、アーバンリサーチやエイミーなどお好きな方にも気に入って頂けるデザインかと思います◡̈⃝︎オフィスカジュアル、デートコーデ、通勤コーデにも◎。。。。。。。。。。。◉メルカリ便対応◉即購入okです！#ボトルネックトップス#ドレープトップス#オフィスカジュアル
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