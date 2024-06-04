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angelic pretty パープル 半袖ブラウス ロリィタ
商品番号 G64495753175
商品名

angelic pretty パープル 半袖ブラウス ロリィタ
ブランド名 アンジェリックプリティ
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンジェリックプリティで購入したブラウスです。1度着用しました。目立つ汚れ等はみられませんが、中古品と御理解頂ける方よろしくお願い致します。着やすい素材で、夏にピッタリのアイテムです。ハートボタンが可愛いです。ディズニーのステラルーバウンスコーデにも！#プリティ#アンジェリックプリティ#ロリィタ#ロリータ#ステラルー
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