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AmeriVintage トップス　アメリ
商品番号 E58483270488
商品名

AmeriVintage トップス　アメリ
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、何度か着用しました。中古品ということを納得いただける方にご購入いただけますと幸いです。基本的に着用後は毎回クリーニングに出しておりました。柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春#AmeriVintage#アメリビンテージ#アメリヴィンテージ
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