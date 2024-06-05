AmeriVintage トップス　アメリ

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数年前に購入し、何度か着用しました。中古品ということを納得いただける方にご購入いただけますと幸いです。基本的に着用後は毎回クリーニングに出しておりました。柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春#AmeriVintage#アメリビンテージ#アメリヴィンテージ