フリルスリーブブラウス　スナイデル

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商品詳細
新品未使用タグ付きです。購入し、着用機会がなく出品することにしました。すぐの発送可能です【女性らしいデザインで人気のフリルスリーブブラウスがアップグレード】【Design/Styling】襟ぐりと袖に施されたたっぷりのフリルが印象的なブラウス。「SNIDEL」定番人気のフリルスリーブブラウスがアップグレードして登場です。今季はカラーごとに異なる素材を使用しバリエーションでご用意しました。袖部分の程よい肌見せでトレンドライクな仕上がりに。バックウエストには華奢なリボンをあしらい、後ろ姿まで愛らしく見せています。【Fabric】フリルがパンチングレース素材になった華やかなホワイト、トレンドライクなライトブルー、フェミニンムードを加速させるギンガムチェックのバリエーションでお届けします。
http://narcologia.ru/goods/rouge676210.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation810721.html
http://narcologia.ru/goods/traverse61526.html
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[スナイデル] バルーンフリルスリーブブラウス SWFB221123 レディース
スナイデル/SNIDEL】のフリルスリーブブラウス | 人気、トレンド ...
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