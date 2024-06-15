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フリルスリーブブラウス　スナイデル
商品番号 O73028425291
商品名

フリルスリーブブラウス　スナイデル
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きです。購入し、着用機会がなく出品することにしました。すぐの発送可能です【女性らしいデザインで人気のフリルスリーブブラウスがアップグレード】【Design/Styling】襟ぐりと袖に施されたたっぷりのフリルが印象的なブラウス。「SNIDEL」定番人気のフリルスリーブブラウスがアップグレードして登場です。今季はカラーごとに異なる素材を使用しバリエーションでご用意しました。袖部分の程よい肌見せでトレンドライクな仕上がりに。バックウエストには華奢なリボンをあしらい、後ろ姿まで愛らしく見せています。【Fabric】フリルがパンチングレース素材になった華やかなホワイト、トレンドライクなライトブルー、フェミニンムードを加速させるギンガムチェックのバリエーションでお届けします。
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http://narcologia.ru/goods/recuperation810721.html
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