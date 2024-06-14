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ローズティアラ リボンチュニック42
商品番号 U10019961156
商品名

ローズティアラ リボンチュニック42
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローズティアラの白のチュニックです。首の後ろに黒のリボンが付きます。サイズ42ですが大きめです。実寸では、身幅54、着丈はレースを含めて74センチくらいです。裾に上品なレースが付きます。レースの長さは11センチくらいです。生地がポリエステル51%、ウール37%、￼ナイロン12%、レース部分はレーヨン40%ナイロン34%綿26%です。少しふわふわした生地です。￼10回未満の着用ですが、生地の特性なのか、身頃に毛玉が少しあります。よろしくお願いします。柄・デザイン···無地アイボリー白
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