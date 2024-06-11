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アディダス 薄青 アディブレイク adidas ジャージ スナップパンツ 女性M
商品番号 A91802396615
商品名

アディダス 薄青 アディブレイク adidas ジャージ スナップパンツ 女性M
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

−−−−−商品詳細−−−−−adidasoriginalsからADIBREAKPANTS。人気アイドルグループBLACKPINKジェニー（JENNI）ロゼ（ROSE）など多数のアーティストが着用している商品です。決して古さを感じさせないフレッシュな魅力を湛えたパンツが登場。オーセンティックなムード漂う、サイドのスナップボタンと3ストライプがアクセント。●高性能リサイクル素材シリーズの一つとなるPRIMEGREENを採用。●レギュラーフィット●ドローコードが付いた伸縮性のウエスト●リサイクルポリエステル100％（トリコット）●両サイドにジップポケット−−−−−商品内容−−−−−【ブランド】アディダスオリジナルス【カラー】ライトブルー【サイズ】Mウエスト:67/ヒップ:81/股上26/股下:72/もも周り:56/すそ周り:35−−−−−商品状態−−−−−着用回数1.2回と少ないため、使用感も無く状態は良好です♪usedにご理解いただける方のみ購入をお願い致します。※写真をよくご確認の上、検討してください★フォロワー割り引き始めました。フォロワーは5%〜10%のお値下げ致します。購入前に「フォロワーです。」とコメントを下さい。類似商品をお探しの方はコチラをCLICK！⬇⬇⬇⬇⬇−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−#ケンケンSALEのパンツ一覧はこちら#ケンケンSALEのレディース一覧はこちら#ケンケンSALEのadidas一覧はこちら−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◆配送について匿名配送にて発送しますのでご安心下さい。お支払い後は当日〜翌日の発送を心掛けております。【24時間以内発送バッチ付き】ご購入後はできる限り迅速、丁寧に対応することをお約束致します。管理No.809539
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