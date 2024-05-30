BACK TO THE FUTURE バックトゥザフューチャー Tシャツ

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BACKTOTHEFUTUREバックトゥザフューチャーTシャツデロリアン21MEN表記サイズ:XL平置き実寸肩幅:46cm身幅:55cm袖丈:21.5cm着丈:62cm※素人採寸につき若干の誤差はご了承ください状態:多少の使用感はございますが全体的に良好なコンディションのお品です！