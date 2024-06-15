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骨董　伊万里　八角　鉢　向付　器　染錦　５つ
商品番号 E64472353539
商品名

骨董　伊万里　八角　鉢　向付　器　染錦　５つ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ4、7cm直径14、5cmわれ、かけなく良い状態です
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