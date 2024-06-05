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ティファニー 925 オープンハート ダイヤモンド ペンダント[g162-53]
商品番号 I65391739290
商品名

ティファニー 925 オープンハート ダイヤモンド ペンダント[g162-53]
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 14,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□商品詳細商品ランクAランク材質：　スターリングシルバー925重さ：約3.3gチェーン全長：約41cmモチーフ：縦約　13.3ｍｍｘ横約　15.3ｍｍ商品詳細オープンハートペンダント/　デザイン/エルサペレッティ/　すっきりとした流れるようなデザインで、時代を超えて愛されるティファニーを代表するエレガントなペンダントです。1年前くらいにヤフーショッピングで購入しました。新品仕上げ済み。（＾＾）□商品ランク［N］新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態［S］ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態［A］使用感が少ない状態［B］使用感があるもの［C］使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なもの
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