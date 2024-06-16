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SeaRoomlynn シールームリン　コットンシャツワンピースドレス　ロング
商品番号 B44025343313
商品名

SeaRoomlynn シールームリン　コットンシャツワンピースドレス　ロング
ブランド名 シールームリン
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】SeaRoomlynnシールームリン　【アイテム名】コットンWASHパネルシャツドレス　【商品説明】コットン100%の着心地の優しいゆったりと着れるワンピースです。袖はボリュームスリーブで抜け感が出ておしゃれです。ワンピースとしても、ボトムスをレイヤードしても素敵です。【色】ミントグリーン【サイズ】M　　　　　肩幅40cm身幅57cm着丈129cm袖丈57.5cm【素材】綿100%#イエナ#スローブイエナ#イエナラブクール#アダムエロペ#トゥモローランド#ギャルリーヴィー#ボールジィ#マカフィー#ビームス#レイビームス#ビームスボーイ#デミルクスビームス#ユナイテッドアローズ#ビューティアンドユース#ロクビューティアンドユース#グリーンレーベルリラクシング#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダードドアーズ#ジャーナルスタンダードレリューム#ジャーナルスタンダードラックス#シップス#スピックアンドスパン#ノーブル#ジムフレックス#ダントン#オーシバル#ルグラジック#シンゾーン#ヴェリテクール#マーガレットハウエル#MHL.#ドレステリア#ミズイロインド#ドゥーズィエムクラス#ミューズドゥーズィエムクラス#ハレ#アナイ#23区#セオリーリュクス#フォグリネンワーク#ネストローブ#イチ#ソイル#サクラ#オーラリー#トゥデイフル#ウィムガゼット#プラージュ#ヤヌーク#アンスリード#ガリャルダガランテ#ミルクフェド#ジャスグリッティ#ロンハーマン#ヨリ#ハーベスティ
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