SeaRoomlynn シールームリン　コットンシャツワンピースドレス　ロング

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商品詳細
【ブランド名】SeaRoomlynnシールームリン 【アイテム名】コットンWASHパネルシャツドレス 【商品説明】コットン100%の着心地の優しいゆったりと着れるワンピースです。袖はボリュームスリーブで抜け感が出ておしゃれです。ワンピースとしても、ボトムスをレイヤードしても素敵です。【色】ミントグリーン【サイズ】M 肩幅40cm身幅57cm着丈129cm袖丈57.5cm【素材】綿100%#イエナ#スローブイエナ#イエナラブクール#アダムエロペ#トゥモローランド#ギャルリーヴィー#ボールジィ#マカフィー#ビームス#レイビームス#ビームスボーイ#デミルクスビームス#ユナイテッドアローズ#ビューティアンドユース#ロクビューティアンドユース#グリーンレーベルリラクシング#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダードドアーズ#ジャーナルスタンダードレリューム#ジャーナルスタンダードラックス#シップス#スピックアンドスパン#ノーブル#ジムフレックス#ダントン#オーシバル#ルグラジック#シンゾーン#ヴェリテクール#マーガレットハウエル#MHL.#ドレステリア#ミズイロインド#ドゥーズィエムクラス#ミューズドゥーズィエムクラス#ハレ#アナイ#23区#セオリーリュクス#フォグリネンワーク#ネストローブ#イチ#ソイル#サクラ#オーラリー#トゥデイフル#ウィムガゼット#プラージュ#ヤヌーク#アンスリード#ガリャルダガランテ#ミルクフェド#ジャスグリッティ#ロンハーマン#ヨリ#ハーベスティ
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