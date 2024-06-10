CHANEL キラキラ ヴィンテージ アクリルバングル

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商品詳細
CHANEL正規品になります！ブラックベースににCHANELのキラキラロゴが映える、とても素敵なバングルです！表参道ブティックで購入したものになります。全体的に小キズはございますが、大きなキズ等はなく、まだまだ沢山ご使用頂けます✴︎⭐︎▪︎内径 約6.5cm▪︎幅 約2.1cm＊自宅保管 細かい点が気になる方のご購入はご遠慮ください＊簡易包装での発送となります（箱や証明書はございません）＊中古品にご理解のある方で宜しくお願いいたしますカラー···ブラック#CHANEL#シャネル#coco#ブレスレット#バングル#キラキラ#ストーン#希少#ヴィンテージ#レア
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