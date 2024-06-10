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CHANEL キラキラ ヴィンテージ アクリルバングル
商品番号 J40456679262
商品名

CHANEL キラキラ ヴィンテージ アクリルバングル
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANEL正規品になります！ブラックベースににCHANELのキラキラロゴが映える、とても素敵なバングルです！表参道ブティックで購入したものになります。全体的に小キズはございますが、大きなキズ等はなく、まだまだ沢山ご使用頂けます✴︎⭐︎▪︎内径　約6.5cm▪︎幅　　約2.1cm＊自宅保管　細かい点が気になる方のご購入はご遠慮ください＊簡易包装での発送となります（箱や証明書はございません）＊中古品にご理解のある方で宜しくお願いいたしますカラー···ブラック#CHANEL#シャネル#coco#ブレスレット#バングル#キラキラ#ストーン#希少#ヴィンテージ#レア
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