【新品箱付き】ダンシングストーン　twinkle setting



オシャレな 揺れる ダンシングストーン ネックレス 12月誕生石 タンザナイト K10WG TWINKLE SETTING y160212



◇誕生石対応◇Twinkle Cat 「ネコが運ぶ幸せハート」 ダンシング ...



◆営業日13時まで即日発送◆Twinkle Cherry Blossoms 「輝く桜」 ダンシングストーン ピンクゴールドコーティングシルバーネックレス Mirai-Tenshi【MIP1193WTPK】



天使の卵(Tenshi no Tamago) Twinkle Ribbon 美しく眩い可憐なリボン ...



Twinkle Dream Star premium】ムーンデザインダンシングストーン ...



◇誕生石対応◇Twinkle Cat 「ネコが運ぶ幸せハート」 ダンシング ...



クロスフォーニューヨークジュエリー「ダンシングストーンネックレス ...



天使の卵(Tenshi no Tamago) Twinkle Moon 美しい童話の夜空 ...



ダンシングストーン ネックレス ピアス セット クロスフォーニューヨーク ダンシング クロスフォー ペンダント 耳飾り レディース クリスマス ギフト NY-SET-P509-E103



Amazon | [モテギ株式会社] ダンシングストーン クロスフォー Crossfor ...



ダンシングストーン ダイヤモンド ダイヤ プラチナ ダイヤモンド 0.3カラット ネックレス 鑑別書 付 彼女 誕生日 ホワイトデー プレゼント y150392



クロスフォーニューヨークジュエリー「ダンシングストーンネックレス ...



◆営業日13時まで即日発送◆ヘッド大きめサイズ◆【選べる誕生石】 Twinkle Cat ネコが運ぶ幸せハート ダンシングストーンネックレス【MIP1184L】［猫,雑誌掲載］



Amazon.co.jp: Dancing Stone Diamond Necklace, K18 Twinkle Setting ...



Twinkle Dream Star premium】エレガンスデザインシルバー925 ...

頂き物ですが、好みではなかったので出品します。一度も使用しておりません。鑑定書は持っておりません。巷で話題のダンシングストーン。（正式名＝トゥインクル・セッティング）今回は、ダンシングストーンの代表的デザイン！上品でシンプルな逆V字（末広がり）のダイヤモンドネックレスをご紹介いたします。・*・:・:*:・:・*・:・:*:・:・*・:・:*:・:・*・:・:トゥインクルセッティングは、キュービックジルコニアでお馴染みの、クロス・フォー社の国際的特許製法。（特許番号：ＪＰ２０１１/００２３５７・ＰＣＴ）このセッティングの魅力は、なんと言っても石がプルプルと小刻みに揺れ動くこと。僅かな振動でも、反応するその動きは、手に持って静止しているだけでも、いつまでも途切れない・・・と言えるほどで、装着した際には、胸元でいつまでも揺れ動き、キラキラと、石の煌きをよりいっそう美しいものにしてくれます。もちろん使用ダイヤは、弊社の厳しい品質チェックをクリアした抜群のテリを有した上質のモノ。赤や黄色などの美しい虹色の煌きを放ちます。また、使用地金は、１８金のホワイトゴールド製。ダンシングストーンの製品は、シルバー製も多いのですが、こちらはより本物志向に１８金にこだわりました。付属のチェーンは、シンプルかつ丈夫なベネチアンチェーン。（長さは４５ｃｍ/太さ０．６ｍｍ）お好きな長さに調節可能なフリースライド仕様なので、素肌にも、ちょっとしたお洋服の上からでもＯＫ♪細かく揺れ動くキラキラが、いつまでも止まらないダンシングストーンを、是非ご自身の目でお確かめ下さい！