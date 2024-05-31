ポケモンカード　ボスの指令　サカキ　SR

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商品詳細
ポケカ、ボスの指令、サカキ、SRです。少し使用感があるのでお安めで出品します。素人検品の為、他にも見落としがある場合がございます。画像にてご確認の上ご購入下さい。プレイ用でお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。水濡れ、折れ対策をして発送いたします。すり替え防止の為、返品は不可とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/Addict680718.html
http://narcologia.ru/goods/reboot596636.html
http://narcologia.ru/goods/unusable668774.html
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