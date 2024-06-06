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ルイヴィトン　ポルトフォイユ　パラス　財布　極美品
商品番号 E61719812161
商品名

ルイヴィトン　ポルトフォイユ　パラス　財布　極美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンポルトフォイユ　パラスカラー···モノグラム　オロール　(パープル)財布形···長財布付属品　箱、布袋伊勢丹のルイヴィトンで購入の正規品です。自宅でカード入れとして使用していたものです。角スレや、黒ずみなくとても綺麗な状態です。コイン入れ部分は使用していなかったため、チャック、中の皮ともにとてもきれいです。写真でご確認ください。開閉は問題なく可能です。中古品、自宅保管品にご理解のある方よろしくお願いします。
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