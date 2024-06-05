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マダムジョコンダのフリル、リボン大人可愛い、袖シースルー華やか
商品番号 R91943070155
商品名

マダムジョコンダのフリル、リボン大人可愛い、袖シースルー華やか
ブランド名 ラピーヌ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリル、リボン大人可愛い！カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋これからの季節、上着を着なくてもとても華やかだと思います。写真でわかりづらいですが、袖がシースルーになっています。40サイズとなっていますが、私の着たかんじでは、38サイズだと思います。素人検品ですが、美品です。ペット、タバコは大丈夫です。自宅保管をご理解いただきご購入ください。疑問等ありましたら事前にご連絡ください。#ピエールカルダン#アルベロベロ#エムズグレイシー#黒#ブラウス#フリル好きな方へ
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