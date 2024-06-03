マダムジョコンダ　ジャケットブラウスセット

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色...ピンク袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄素材...ブラウスはポリエステル ジャケットは表示なしブラウス 肩幅 約46cm 着丈 約65cm 袖丈 約31cm 袖回り約30cmジャケット肩幅 約43cm 身幅 約50cm 着丈 約67cm 袖丈 約58cm 袖回り 約30cm素人の採寸ですので大体の目安として書きました。タグの表示サイズにはバスト85 ヒップ96 身長160となっています。ジャケットには肩パットがついています。裾サイドはスリットになっています。とても綺麗なピンクで可愛い花柄です。ジャケットの左袖辺りに引っ掻けたような繊維が出ていますがそんなに目立ちません。気になるかたはお控えください。全体に美しい状態です。キャンセルは御容赦下さい。