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【美品】ラルフ　ラルフローレン　シャツ　ストライプ
商品番号 I26035244330
商品名

【美品】ラルフ　ラルフローレン　シャツ　ストライプ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLORALPHLAURENのストライプのシャツです。あまり使用感なく綺麗ですのでまだまだ着用していただけると思います！着丈66.5肩幅40身幅47袖丈58バスト83身長160色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/approximate992620.html
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