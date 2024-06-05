【美品】ラルフ　ラルフローレン　シャツ　ストライプ

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POLORALPHLAURENのストライプのシャツです。あまり使用感なく綺麗ですのでまだまだ着用していただけると思います！着丈66.5肩幅40身幅47袖丈58バスト83身長160色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)