最終価格　新品タグ付き　ラルフローレン　POLO ネイビー　レディース

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商品詳細
購入しましたが着る機会がなくてタグ付きのまま自宅保管されていました。保管の際袋等に入っていた訳ではないので多少の傷色褪せ等はあるかと思いますが比較的に綺麗な状態ですのでご購入の際はご理解くださいネイビーXSsize
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