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サニークラウズ　和ものづくり　日本製　Tシャツ 2枚セット
商品番号 B41261226527
商品名

サニークラウズ　和ものづくり　日本製　Tシャツ 2枚セット
ブランド名 サニークラウズ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サニークラウズ和ものづくりメイドインジャパン　日本製グレー、ブラウン　Tシャツ2枚セット　日本の職人さんの丁寧な仕事によるこだわりの商品です。プリントも一枚一枚手刷りによるものです。Mサイズ丈約60cm横幅約47cm古着ということをご了承の上ご購入下さい。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/plaque232907.html
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