新品　coconuts レディースXS アロハシャツ　半袖シャツ　夕景　夕日

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新品タグ付きDEADSTOCKデッドストック90年代 90sの ビンテージ ヴィンテージ の Reyn‘scoconutsココナッツ の 鮮やかな夕景のようなオレンジ色の 半袖 の シャツ アロハ です。レーヨン100%シェルボタン 貝ボタンカラーは MELONメロン と書いてます。 赤肉メロン色XSサイズ Mサイズ 相当身幅51cm着丈61cm肩幅40cm袖丈15cm#アロハシャツ☆bravestore#90s☆bravestoreアロハとしては、メジャーなIOLANI(イオラニ)やReynSpooner(レインスプーナー)、SUNSURF(サンサーフ)、KAHALA(カハラ)やディープなファンも多いKonaBayHawaii(コナベイハワイ)KAMEHAMEHA(カメハメハ)、TORIRICHARD(トリ・リチャード)、AVANTISILK(アヴァンティシルク)、PARADISEFOUND(パラダイスファウンド)やSigZane(シグゼーン)、DUKEKAHANAMOKU(デューク・カハナモク)この辺りをお探しの方にもオススメです☆アロハシャツとしても着れる、かりゆしウェアということでPAIKAJIやmangoなども近年人気ですので、是非よろしくお願いします^^bravestoreでは 、 日本製 アメリカ製 ハワイ製 など、貴重なデザインの ビンテージ の商品を数多く取り揃えております！カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏