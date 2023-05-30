【バーバリーロンドン】ポロシャツ ネイビー 新品未使用

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ご覧いただきありがとうございます♪バーバリーロンドンのレディースポロシャツです。サイズアウトしましたので出品しました。円安の中、お安く手にしてみてはいかがでしょうか。お色はネイビーです。サイズはSです。写真にも記入しておりますが脇から脇まで、40cmくらい後の襟下から裾まで54cmくらいあくまでも素人の採寸ですので誤差はご了承ください。新品未使用タグ付きです。しばらく自宅保管しておりましたので、畳ジワなどございますがアイロンかけなど一切手をかけずそのままの状態で出品しております。自宅保管ですので、匂いやその他細かなことが気になる方はご購入は控えた方が良いかと思います。以上のことをご理解くださいますようよろしくお願いいたします。#バーバリーロンドン#ポロシャツ#未使用季節感···春、夏、秋